Ο ΠΑΟΚ γύρισε σελίδα… Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι που βρίσκεται πλέον στην Θεσσαλονίκη αναμένεται να ολοκληρώσει και τυπικά σήμερα τη συμφωνία του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και να αναλάβει τα ηνία της ομάδας εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο Λίσι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προερχόμενος από τη Ρώμη, συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Την υποδοχή του ανέλαβε ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, ενώ λίγο αργότερα συναντήθηκε και με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Αντρέ Βιεϊρίνια. Η πρώτη κοινή φωτογραφία των τριών ανδρών συμβολίζει την έναρξη μιας νέας προσπάθειας στην Τούμπα, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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