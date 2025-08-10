Ο ΠΑΟΚ επιθυμεί διακαώς να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη, κι έτσι δεν πτοήθηκε από την αρνητική απάντηση που εισέπραξε από τη Σλάβια Πράγας στην πρόταση 9 εκατ. ευρώ που έκανε για τον διεθνή άσο.

Πιο συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς επανήλθαν με νέα βελτιωμένη προσφορά στους Τσέχους, έχοντας ως σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να γίνει κάτοικος Τούμπας.

Η νέα πρόταση των «ασπρόμαυρων» προβλέπει 10,5 εκατ. ευρώ φιξ, 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη 20%, ελπίζοντας ότι με αυτήν θα καταφέρουν να πείσουν τους ιθύνοντες της Σλάβια Πράγας, που από τη μεριά τους αξιώνουν 14 εκατ. ευρώ για την πώληση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή.

Όπως προαναφέραμε στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Ζαφειρη έχει στο πλευρό του τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πειστεί από το πρότζεκτ του «δικεφάλου» του Βορρά και θέλει να μετακινηθεί στους Θεσσαλονικείς.

Μένει πλέον να δούμε ποια θα είναι η στάση της Σλάβια μετά τη νέα πρόταση της ομάδας του Λουτσέσκου. Πάντως μέχρι χθες οι ιθύνοντες των Τσέχων δεν έδειχναν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή.

Κι αυτό γιατί ο Ζαφείρης είναι πολύ σημαντικός για τον σύλλογο, ο οποίος σημειωτέον θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League.

Γι’ αυτόν τον λόγο έσπευσαν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του μέχρι το 2028 πριν από έναν μήνα, θέλοντας βέβαια με αυτόν τον τρόπο να είναι θωρακισμένοι στις μελλοντικές προτάσεις που θα έρθουν για εκείνον.

Το Σάββατο, μετά το παιχνίδι με την Τέπλιτσε, στο οποίο σκόραρε ο διεθνής άσος, ο προπονητής της Σλάβια, Γίντριχ Τρπισόφσκ υπογράμμισε ότι ο παίκτης θα παραμείνει στην ομάδα του, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ποδοσφαιριστής είναι αφοσιωμένος στην ομάδα του και δεν θέλει να αποχωρήσει.

«Στο ματς με τη Σλοβάτσκο είχα πει ότι ο Ζάφι δεν ήταν εντελώς ο εαυτός του. Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω του. Την Πέμπτη μιλήσαμε μαζί του και με τον Χούστια και μας είπε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Σλάβια, ότι σήμερα θα έκανε ένα καλό παιχνίδι – και το απέδειξε με το γκολ που πέτυχε. Αυτό ήταν το μόνο που συζητήσαμε. Πιστεύω ότι ο «Ζάφι» θέλει να μείνει εδώ» ανέφερε αρχικά ο προπονητής των Τσέχων, προσθέτοντας:

«Για εμάς είναι ένας σημαντικός παίκτης. Έχει ανταποκριθεί σε αυτά που ζητήσαμε, μας βοήθησε να πάρουμε το πρωτάθλημα, μας περιμένει το Champions League. Θα είμαστε όλοι χαρούμενοι αν μείνει εδώ. Είναι 100% συγκεντρωμένος στη Σλάβια, κάτι που επιβεβαίωσε με το γκολ. Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».