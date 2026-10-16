Περισυλλογή, προβληματισμός, αλλά και άμεση αντίδραση είναι το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ηρακλή στην Τούμπα.

Όμως, τα ζητήματα είναι πολλά στα οποία ο Αλέσιο Λίσι καλείται να βρει άμεσα απαντήσεις και πέρα από τα αγωνιστικά σχήματα και τις τακτικές κοιτόντας το απουσιολόγιο του ο «πονοκέφαλος» του γίνεται ακόμη πιο βαρύς, αφού αντί να σβήνει, προσθέτει νέα ονόματα…

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