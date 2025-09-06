Σε μια επένδυση για το μέλλον προχώρησε ο ΠΑΟΚ, καθώς το Σάββατο ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάβελ Απιατσιόνακ από την Ντιναμό Μινσκ.

Ο 18χρονος Λευκορώσος αμυντικός αναμένεται να ενσωματωθεί στη Β’ ομάδα των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με το βλέμμα στο μέλλον. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου αμυντικού Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ. Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 15.

Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 στο Μποροβλιάνι της Λευκορωσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες της Ντιναμό Μινσκ κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της Λευκορωσίας, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών.

Καλώς ήρθες, Πάβελ».

Εν τω μεταξύ, οι φόβοι του Ρουμάνου τεχνικού αναφορικά με την κατάσταση του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, επιβεβαιώθηκαν σήμερα (6/9).

Ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε εσπευσμένα από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του, εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις πως έχει μία θλάση στον δεξί τετρακέφαλο. Το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται σε 2-3 εβδομάδες.

Τόσο ο Ντεσπόντοφ όσο και ο Μαντί Καμαρά ακολούθησαν θεραπεία.

Την Κυριακή (7/9), οι «ασπρόμαυροι» έχουν ρεπό, και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα (8/9), στις 18:00, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.