Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η μεταγραφή του Ντομινίκ Κοτάρσκι από τον ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη, καθώς την Τετάρτη και οι δύο ομάδες γνωστοποίησαν την μετακίνηση του Κροάτη γκολκίπερ στον σύλλογο της Δανίας.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας παραχωρήθηκε έναντι ποσού 5.000.000 ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον 1.500.000 ευρώ σε μορφή μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης που διατηρούν οι «ασπρόμαυροι», ύψους 15%.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη με ποσοστό μεταπώλησης.

Τρία χρόνια, 139 παιχνίδια, 49 clean sheets, αμέτρητες στιγμές, κομβικές επεμβάσεις, πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι ήρθε το καλοκαίρι του 2022 ως ένας νέος, φέρελπις τερματοφύλακας και φεύγει ως πρωταθλητής και διεθνής.

Ντομ, σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της καριέρας σου»!

«Η Κοπεγχάγη είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Κροάτη τερματοφύλακα Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο οποίος εντάσσεται στον σύλλογο από την ελληνική ομάδα του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη με 5ετές συμβόλαιο.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας έχει διακριθεί τις τελευταίες σεζόν ως ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας και έλαβε την ποδοσφαιρική του εκπαίδευση τόσο στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ όσο και στον Άγιαξ.

Ο Κοτάρσκι έχει εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας παίξει αρκετούς αγώνες σε ευρωπαϊκούς ομίλους για τον ΠΑΟΚ και έχει κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα με τον σύλλογο.

Έχει επίσης κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Κροατίας, όπου έχει δηλώσει συμμετοχή σε δύο αγώνες, και έχει παίξει στο παρελθόν σε πάνω από 50 διεθνείς αγώνες νέων για την Κροατία».

