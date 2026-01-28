Συγκλονισμένος από την ανείπωτη τραγωδία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, στο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε την Τρίτη στη Ρουμανία, δήλωσε ο Άγγελος Αναστασιάδης.

Μιλώντας σε εκπομπή του OPEN, ο Αντιπρόεδρος Β’ της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ υποστήριξε ότι δεν μπορούσε ούτε να βγει από το σπίτι του, όταν έμαθε για τον θάνατο των οπαδών της ομάδας, που ταξίδευαν οδικώς για τη Λυών, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό του συλλόγου στο ματς με τους «λιονέ».

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα εχθές το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι.

Να θυμηθώ τα Τέμπη; Να θυμηθώ το πρόσφατο με την Εθνική ομάδα; Αυτά δεν είναι… είναι Εθνικά δράματα. Το κάθε παιδί και με τον τρόπο που χάνεται… Για τις γυναίκες εκεί στα Τρίκαλα, τι να πεις… Δεν μπορείς να πεις κάτι θετικό, είναι όλα τόσο αρνητικά με τον τρόπο που συμβαίνουν. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου εξαφανίζονται πρόσωπα. Θα φύγω τώρα να πάω στην Τούμπα. Δεν είχα κουράγιο να οδηγήσω. Κάνω προσευχή για όλους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αναστασιάδης.