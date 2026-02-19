Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα στην Τούμπα (2-1), ωστόσο το γκολ του Γερεμέγεφ κρατάει ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση εν όψει της ρεβάνς στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα στην Τούμπα (2-1), ωστόσο το γκολ του Γερεμέγεφ κρατάει ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση εν όψει της ρεβάνς στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.