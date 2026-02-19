Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα στην Τούμπα (2-1), ωστόσο το γκολ του Γερεμέγεφ κρατάει ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση εν όψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

