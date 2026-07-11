Μνήμες της δολοφονίας του Αντρές Εσκομπάρ μετά το Μουντιάλ των ΗΠΑ το 1994 έχουν ξυπνήσει στην Κολομβία, με τον Χάμιντον Κάμπας να βρίσκεται αυτή τη φορά στο στόχαστρο ακραίων οπαδών. Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας από την Ελβετία στους «16» του Μουντιάλ 2026, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός της Ροσάριο Σεντράλ δέχθηκε μηνύματα μίσους και απειλές κατά της ζωής του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr