Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Λούκα Ιβανούσετς, του οποίου ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και επιστρέφει στη Φέγενορντ, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρώσος μέσος με μήνυμά του στα Social Media θέλησε να πει ένα «ευχαριστώ» σε όσους τον στήριξαν κατά την παραμονή του στην Τούμπα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Οζντόεφ:

«Σήμερα ήρθε η στιγμή να πω αντίο. Θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο “ευχαριστώ” σε όλους τους υπέροχους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τη στήριξη που μου δείξατε όλο αυτό το διάστημα που βρέθηκα στην ομάδα. Ήταν κάτι απίστευτο, πέρα από κάθε περιγραφή. Ζήσαμε μαζί όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως πάντα ένιωθα τη στήριξή σας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου, Ιβάν Σαββίδη, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, τα στελέχη της ομάδας, το ιατρικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται για τον σύλλογο, για τη βοήθεια και τη στήριξή τους.

Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μεγάλες νίκες και κάθε επιτυχία στο μέλλον».

Ο 33χρονος Οζντόεφ μετακόμισε στην Τούμπα τον Αύγουστο του 2023 και στην τριετία που ακολούθησε πραγματοποίησε συνολικά 141 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 18 γκολ, μοιράζοντας εννέα (9) ασίστ και κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2024.