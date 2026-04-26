Μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ παρέμεινε στις εξέδρες μετά τη λήξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας και αποδοκίμασε έντονα τους παίκτες κατά την απονομή των μεταλλίων, εκφράζοντας την οργή της για την ήττα με 3-2 από τον ΟΦΗ.

Ο «Δικέφαλος» δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο, τη χρονιά που γιορτάζει τα 100 χρόνια της ίδρυσής του και η απογοήτευση ήταν διάχυτη. Αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν στο χορτάρι μετά το τελευταίο σφύριγμα, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου καθόταν στον πάγκο έχοντας καλύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του.

