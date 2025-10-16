Με άτυπη ενημέρωση, ο ΑΣ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, συντάχθηκε η επίσημη απάντηση προς την ΠΑΕ, αναφορικά με το αίτημα της για συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν το έργο της Νέας Τούμπας.

Στην απάντησή του, ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορέσει να παραστεί στη συγκεκριμένη συνάντηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεσμεύεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των δύο πλευρών, ώστε να αναλυθούν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατασκευή της νέας έδρας του συλλόγου.

Χρ. Ανδρ.

Πηγή: sport-fm.gr