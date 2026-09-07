Το να πουλήσει κάποιος μια απ’ τις μεγάλες ομάδες δεν είναι εύκολο. Ο Σωκράτης Κόκκαλης το έκανε όταν διαπίστωσε πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε παρακμή και ο διάδοχος Βαγγέλης Μαρινάκης τον εκτόξευσε. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης πήρε τίτλους, αλλά όταν ολοκλήρωσε το έργο ζωής της ΑΕΚ την «Αγια Σοφιά», πούλησε τις μετοχές του στον Μάριο Ηλιόπουλο. Η Ένωση πήγε απ’ το καλό στο καλύτερο.

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