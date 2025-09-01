Με ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την τεχνοκρατική επιτροπή που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιό του, προκειμένου να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με το νέο γήπεδο της ΠΑΕ στην Τούμπα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ορίστηκε σήμερα (Δευτέρα 1/9) η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, με αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Κωνσταντίνος Β. ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ – Διευθυντής Ε.Π.Α.Υ.Κ.

Κωνσταντίνος ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ, εταίρος της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM»

Nικόλαος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, πολιτικός μηχανικός – τεχνικός σύμβουλος-ιδρυτής του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες (29/8, για την ακρίβεια), πέντε μέλη του ΑΣ είχαν διαχωρίσει τη θέση τους, ζητώντας περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στον Ερασιτέχνη και την ΠΑΕ για το θέμα του γηπέδου. Για την ακρίβεια, πρότειναν τη συγκρότηση επιτροπής αποκλειστικά από μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με μοναδικό σκοπό την από κοινού σύνταξη μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Είχαν, μάλιστα, θέσει και χρονικό διάστημα 15 ημερών ώστε να υπάρξει συμφωνία και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ να προχωρήσει ενωμένη στην ιστορική επέτειο των 100 χρόνων.