Στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει ο Τάισον. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα βρίσκεται το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ζάλτμπομελ και θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Πριν λίγες ημέρες οριστικοποίησε την παραμονή του στον ΠΑΟΚ, η οποία θα είναι η τελευταία στο «Δικέφαλο του Βορρά» και ίσως και η τελευταία της καριέρας του.

Ο 38χρονος έκανε δεκτή την πρόταση για παραμονή και πλέον είναι έτοιμος να πατήσει χορτάρι.