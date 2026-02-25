Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Θέλτα (26/2, 22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD) στην Ισπανία και θα κληθεί να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1, από το πρώτο ματς της Τούμπας.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, στις δηλώσεις του για το επερχόμενο ματς, στάθηκε στην βελτιωμένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ασπρόμαυροι, ενώ τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του γνωρίζουν την δυναμική του «Δικεφάλου του Βορρά» και πως θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Europa League,

Οι δηλώσεις του Αλεσάντρο Μπιάνκο:

«Περιμένω να περάσουμε. Η προσέγγισή μας είναι ίδια κάθε φορά. Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για ισοπαλία ή ήττα, περιμένουμε να πάρουμε την πρόκριση.

Ο κόουτς αποφασίζει τα πάντα κάθε φορά. Εγώ απλά παίζω. Ο κόουτς θα μου πει αν θα παίξω στα χαφ, στην πτέρυγα… Είναι το ίδιο για μένα, είτε παίζω στο 6 είτε στο 8 είτε στο 10.

Στην προηγούμενη παρουσία μας εδώ, ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση. Και τώρα, όμως, έχουμε τραυματίες σε αυτή την επίσκεψη, αλλά δεν θα πρέπει ν’ αποτελεί δικαιολογία αυτό. Είμαστε πολύ καλύτεροι πνευματικά τώρα, απ’ ό,τι ήμασταν πριν από μερικούς μήνες που είχαμε έρθει ξανά εδώ. Ξέρουμε τις δυνάμεις μας. Τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.

Στο ποδόσφαιρο κερδίζεις και χάνεις. Έτσι είναι… Μπορεί να κερδίσεις σε μια κακή μέρα και να χάσεις σε μια πολύ καλή μέρα. Είναι περίεργο σπορ…».