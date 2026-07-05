Ο Δημήτρης Χατσίδης μίλησε για την εξέλιξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Από το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Ο 20χρονος εξτρέμ αναφέρθηκε στις νίκες επί της Μπέβερεν και της Βέστρελο και δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χατσίδης στο επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube:

Για τη νίκη επί της Βέστερλο: «Πιστεύω δείξαμε καλύτερη εικόνα από το πρώτο φιλικό και είναι λογικό, γιατί όσο περνούν οι μέρες και οι προπονήσεις και βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας, πιστεύω θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Για την ένταση και την πίεση ψηλά: «Είναι κάτι που δουλεύουμε και μας αρέσει αυτός ο τρόπος και έτσι ήρθαν δύο από τα γκολ κόντρα στη Βέστερλο».

Για το πώς κυλάει η προετοιμασία: «Μέχρι στιγμής πολύ καλά. Βρίσκουμε τις επαφές μας, τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια νέα αρχή και θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο».

Για το αν βρίσκεται στον δρόμο ώστε να φτάσει εκεί που θέλει: «Πιστεύω ότι είμαι στον δρόμο, προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο και συνεχίζω».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο: «Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αυτή τη χρονιά και τον θέλουμε δίπλα μας».