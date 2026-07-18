Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του «Δικεφάλου», ο 28χρονος στόπερ τόνισε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για τη μεταγραφή του, ευχόμενος να έχει υγεία και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

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