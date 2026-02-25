Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο «Μπαλαΐδος» απέναντι στη Θέλτα το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 22:00), επιδιώκοντας να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 από την Τούμπα, στο πλαίσιο των play off του Europa League, και να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο προπονητής της Θέλτα, Κλαούντιο Χιράλδες, στάθηκε στο γεγονός ότι ο Δικέφαλος θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, επισημαίνοντας ωστόσο πως αυτό μπορεί να αποδειχθεί παγίδα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

