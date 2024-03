Το ελληνικό ποδόσφαιρο πανηγυρίζει ακόμη τις επικές ανατροπές και τις ιστορικές νίκες του ΠΑΟΚ επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ (5-1) και του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (6-1), παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Κώστας Κουλιεράκης. Ο Μαροκινός φορ είναι υποψήφιος για MVP της αγωνιστικής στην UEFA, ενώ το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε με το ανάποδο ψαλίδι είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής.

Yποψήφιος για MVP της αγωνιστικής είναι και ο Κουλιεράκης. Ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ πέτυχε ένα γκολ, ενώ το δεύτερο γκολ που αρχικά του πιστώθηκε, τελικά η UEFA το θεώρησε ως αυτογκόλ του Σούτσιτς. Τέλος υποψήφιος για την καλύτερη επέμβαση της αγωνιστικής είναι ο Κροάτης τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Who gets your vote for #UECLPOTW? 🗳️ ⭐️ Ayoub El Kaabi

⭐️ Konstantinos Koulierakis

⭐️ Andreas Skov Olsen

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 14, 2024

What is your #UECLGOTW?! ⚽️ 🤯 El Kaabi’s spectacular overhead kick

👌 Skov Olsen’s incredible strike

💪 Ollie Watkins’ powerful header

👏 Hoxha’s accurate finish @Heineken || #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 14, 2024