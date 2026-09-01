Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Τζόναθαν Γκόμεζ με τη μορφή δανεισμού στη Όσναμπρικ. Ο Αμερικανός ακραίος αμυντικός ανανέωσε το συμβόλαιό του έως τις 30 Ιουνίου 2028 και θα αγωνιστεί με τη γερμανική ομάδα μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο 23χρονος με ρίζες από το Μεξικό αριστερός πλάγιος αμυντικός, ξεκίνησε ελπιδοφόρα τη φετινή σεζόν, μετά τον περυσινό δανεισμό του στην Αλμπαθέτε. Μάλιστα, ξεκίνησε βασικός και στα τρία πρώτα ματς των προκριματικών του UEFA Europa League – μόνο στο τρίτο έγινε αλλαγή.

Η έλευση του Δημήτρη Γιαννούλη και η παρουσία των Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα και Γκρεγκ Τέιλορ – έστω κι αν ο τελευταίος χρησιμοποιείται φέτος ως αμυντικός χαφ – ουσιαστικά του κλείνουν το δρόμο προς το χορτάρι.

Ο γερμανικός σύλλογος κατάφερε την περασμένη σεζόν να κερδίσει τον προβιβασμό του στη δεύτερη κατηγορία.