Τροφή στα σενάρια που θέλουν τον Χρήστο Ζαφείρη να μετακομίζει στη Super League για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έδωσε το σημερινό (16/8) παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με τη Γιάμπλονετς.

Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του τσέχικου πρωταθλήματος, η Σλάβια απέσπασε στο τέλος την εκτός έδρας ισοπαλία με σκορ 1-1, με τον 23χρονο Έλληνα διεθνή μέσο να μένει στον πάγκο.

Για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν ο Γίντριχ Τρπισόφσκι δεν ξεκίνησε βασικό τον Ζαφείρη και… το πλήρωσε με απώλεια δύο βαθμών. Το γκολ του Γιαν Κράμοστα στο 29’ για τη Γιάμπλονετς κατάφερε, τουλάχιστον, να «σβήσει» ο Νταβίντ Ντούντερα στο 90’.

Με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες η Σλάβια Πράγας έφτασε στους 11 βαθμούς και έμεινε μόνη πρώτη, αλλά Σπάρτα Πράγας (10) και Κάρβινα (9) μπορεί να την ξεπεράσουν έχοντας αγώνα λιγότερο. Η Γιάμπλονετς, από την άλλη, έχασε την ευκαιρία για προσπέραση, πηγαίνοντας στους 9.

Το κυριότερο, φούντωσαν ακόμη περισσότερο οι φήμες για πώληση του Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν κάνει ήδη δύο προτάσεις, εισπράττοντας, ωστόσο, ισάριθμες αρνητικές απαντήσεις από τον πρόεδρο του τσέχικου συλλόγου.