Άμεση ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στο Μεξικό και αναφέρουν πως οι Θεσσαλονικείς χρωστούν χρήματα στον Χόρχε Σάντσες.

«Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον Σάντσες, όλα είναι παραμύθια που έγραψε κάποιος στην πλατφόρμα Χ», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το θέμα προέκυψε έπειτα από ανάρτηση στο «X» από τη σελίδα Jovenes Futbolistas MX, σύμφωνα με την οποία ο Σάντσες, που μετακόμισε τον περασμένο Ιανουάριο από την Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ, έχει λαμβάνειν χρωστούμενα δυο μηνών.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Σάντσες έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, ήδη δυο σύλλογοι του εγχώριου πρωταθλήματος έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Στους «ασπρόμαυρους» πάντως δεν υπάρχει η παραμικρή ανησυχία.