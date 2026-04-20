Τις προάλλες σου έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει άτιτλος στη γενέθλια σεζόν των 100 ετών, ακόμα κι αν χάσει το ντέρμπυ με την ΑΕΚ. Και πλέον έχει όλη την άνεση να το κάνει, ακόμα κι αν χάσει τον τελικό κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Αυτή τη δυνατότητα του έδωσε σήμερα και τυπικά, ο παλιός ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ Χρήστος Μπούρμπος, στον αγώνα του για να εισπράξει τα οφειλόμενα από τους Κρητικούς. Προέβη σε σχετική καταγγελία στον αθλητικό δικαστή της σούπερλιγκ, ο οποίος τώρα καλείται να αποφασίσει εάν θα την κάνει αποδεκτή και θα επιβάλει στον ΟΦΗ τις προβλεπόμενες ποινές ή, εάν θα την απορρίψει.

Εάν την απορρίψει, που θα είναι σκανδαλώδες από τη στιγμή που υπάρχει μέχρι και η δικαιωτική για τον Μπούρμπο απόφαση του CAS, τότε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής θα πάει στην εφέσεων, κι από εκεί στο CAS!

