Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις πανηγύρισε η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, που επικράτησε 22-0 της Αγίας Παρασκευής στο γήπεδο των Νέων Επιβατών.

Οι νταμπλούχες Ελλάδας, που ήταν φανερά ανώτερες, άνοιξαν το σκορ με την Γκατσάνιτσα στο 39’, ενώ η Μιχαήλ στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το σύνολο του Θανάση Πατρικίδη είναι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Βόλο, για την 3η αγωνιστική της Women’s Football League.