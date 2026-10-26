Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Γιάννη Μιχαηλίδη, καθώς η συμμετοχή του στο παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, από την οποία ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μιχαηλίδης ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αποχώρησε στο 53ο λεπτό, με τον Χατζηδιάκο να περνά στη θέση του.

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