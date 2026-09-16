Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Θυμιάνη στον Παναιτωλικό, με ελεύθερη μεταγραφή, ενώ παράλληλα απέκτησε δύο νέους παίκτες.

«Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σου στον ΠΑΟΚ και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου!» αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο 25χρονος μέσος είχε μετακομίσει στον ΠΑΟΚ από τον Πανσερραϊκό ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024. Δεν κατάφερε να μπει στο ροτέισον ούτε με τον Ράζβαν Λουτσέσκου ούτε με τον Αλέσιο Λίσι. Φέτος κατέγραψε δυο συμμετοχές ως αλλαγή στη Super League, ενώ συνολικά πραγματοποίησε 13 εμφανίσεις με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Από την άλλη, δύο νέους παίκτες ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Μαροκινός μέσος Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ (γεννημένος το 2007) έρχεται από την βελγική Λέουβεν, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028. Αγωνιζόταν στην Κ23 της Λέουβεν, ενώ είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές του Μαρόκου.

Ο μεσοεπιθετικός Φίλιππος Χαπίπης, γεννημένος το 2008, έρχεται από την Χόρσενς της Δανίας, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Χαπίπης γεννήθηκε στη Δανία, έχει ελληνική υπηκοότητα και είναι ήδη διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Νέων.