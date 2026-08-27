Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης, καθώς έχασε με σκορ 3-2 από την Μπραν στη Νορβηγία. Το πέναλτι του Νίκλας Κάστρο στο 86ο λεπτό έβαλε… ταφόπλακα στα όνειρα του ΠΑΟΚ για παρουσία στη League Phase του UEFA Conference League, καθώς οι Νορβηγοί πήραν το εισιτήριο μετά και το 1-1 στην Τούμπα.

Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν με τους Νόα Χολμ (45’+3’) και Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον (57’), Νίκλας Κάστρο (86’ πέναλτι), αλλά οι αλλαγές του Αλέσιο Λίσι έφεραν τη γρήγορη ισοφάριση, από τα γκολ των Σερίφ Εντιαγέ (63’) και Χρήστου Ζαφείρη (67’). Το ακυρωθέν γκολ του Ζαφείρη και το πέναλτι του Κάστρο έγειραν εν τέλει την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Χόρνελαντ.

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