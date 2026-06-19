Τα δεδομένα στην υπόθεση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ ανατρέπονται πλήρως, καθώς ο Μαρίνο Πούσιτς, που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά», δεν αποτελεί τελικά την επιλογή που θα διαδεχθεί τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Παρότι το όνομα του Ολλανδοκροάτη τεχνικού βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών και όλα έδειχναν πως οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, οι εξελίξεις οδηγούν σε διαφορετική κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν προχωρήσει τις επαφές με άλλον προπονητή, με τις συζητήσεις να βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο.

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