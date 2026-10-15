Νέο πρόβλημα με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ προέκυψε στον ΠΑΟΚ.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης (15/10), με την οποία συνεχίστηκε η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ηρακλή, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση, προσθέτοντας ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη δράση.

Ο 29χρονος άσος παραμένει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων από τις 22 Μαρτίου, όταν είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά, στην αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του περσινού πρωταθλήματος.

Έκτοτε, ο Ντεσπόντοφ έχει μείνει στα πιτς εξαιτίας τραυματισμού και χειρουργικής επέμβασης σε δάχτυλο του ποδιού, με την πρόσφατη ίωση να καθυστερεί ακόμη περισσότερο την επιστροφή του στις προπονήσεις.