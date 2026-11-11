Δυσάρεστα ήταν τα νέα στον ΠΑΟΚ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε πως υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Κροάτη μέσο να έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.

Αυτό σημαίνει πως, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Πέλκας έκανε θεραπεία, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Την Πέμπτη (12/11) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Στο μεταξύ, με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία επέστρεψαν σήμερα (Τετάρτη 11/11) οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά το διήμερο ρεπό που έδωσε στους παίκτες του ο Αλέσιο Λίσι. Πλέον η προσοχή είναι στραμμένη στο εορταστικό φιλικό του Σαββάτου (14/11). με αντίπαλο την Παρτιζάν στο γήπεδο της Τούμπας