Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης, στο πλαίσιο της δικαστικής υπόθεσης που αφορά καταγγελλόμενη πίεση προς ποδοσφαιρικό μάνατζερ κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για την ανανέωση συμβολαίου παίκτη του ΠΑΟΚ Εργκούς Κάτσε, το 2015.

Για την ίδια υπόθεση, ο αδελφός του, Νίκος Σαββίδης, απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς απομένει η κρίση επί των ποινών, η οποία αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο, μετά τη συζήτηση για ενδεχόμενα ελαφρυντικά.

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