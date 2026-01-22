Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτηση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε ότι μετά από συνεννόηση με τη Ρεάλ Μπέτις, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων, ως φόρος τιμής στα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος στην Ισπανία.

Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα και ο ΠΑΟΚ με την Ρεάλ Μπέτις το υπενθυμίζουν στον κόσμο. Οι δύο ομάδες, τίθενται αντιμέτωπες απόψε στην κατάμεστη «Τούμπα», στο πλαίσιο της 7η αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League (22/1, 19:45).

Οι δύο ομάδες, μετά από αίτημα των «Βερδιμπλάνκος» και στο οποίο συμφώνησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα, δείχνοντας την αλληλεγγύη και τον σεβασμό τους προς την Ισπανία, που έχασε 43 ανθρώπους σε πολύνεκρο δυστύχημα σε σύγκρουση τρένων.

