Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στέκεται δίπλα στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που χάθηκαν άδικα σε τροχαίο δυστύχημα, ανακοινώνοντας πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια της ερχόμενης αγωνιστικής του ρουμανικού πρωταθλήματος, ως φόρος τιμής στα θύματα, τις οικογένειές τους αλλά και τον οργανισμό του ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση στη Ρουμανία παραμένει βαριά, καθώς η χώρα «πενθεί» για τον άδικο χαμό επτά ψυχών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη Γαλλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, μέσα από επίσημη ανακοίνωση εξέφρασε τη λύπη της για το τραγικό συμβάν που σόκαρε άπαντες, ευχόμενη παράλληλα ταχεία ανάρρωση στους τρεις επιζήσαντες της μοιραίας σύγκρουσης.

