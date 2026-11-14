Σε εορταστικό κλίμα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Παρτιζάν στην Τούμπα, στο επετειακό φιλικό που διοργάνωσε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Πριν από τη σέντρα, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Μλάντεν Φόρτουλα, τίμησε τον Στέβα Κόσκα, έναν 80χρονο εμβληματικό φίλο της Παρτιζάν, ο οποίος ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Σερβίας. Ο Φόρτουλα τού προσέφερε μια φανέλα του ΠΑΟΚ με το Νο 80.

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