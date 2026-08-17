Λίγο μετά τη μία το πρωί, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με την ιδιωτική του πτήση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Δικέφαλο του Βορρά στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που αναχώρησε για Γερμανία το πρωί της Κυριακής, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Γερμανούς. Μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε με την ιδιωτική του πτήση στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθούν και τα διαδικαστικά της πώλησής του στην Ντόρτμουντ.

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