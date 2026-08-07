Η γερμανική Kicker έρχεται με τη σειρά της να επιβεβαιώσει πως η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει «κυκλώσει» τον Γιάννη Κωνσταντέλια και παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Τα «μαγικά» του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ εντός τεσσάρων γραμμών δεν περνούν απαρατήρητα. Ο 23χρονος Έλληνας, όπως αποκάλυψε ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο προ ημερών, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τριών ευρωπαϊκών θηρίων, των Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρμουντ.

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