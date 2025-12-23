Στο πνεύμα των εορταστικών ημερών, οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη των ομάδων του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ Β’ και της Κ19, επισκέφθηκαν τον ξενώνα καρκινοπαθών παιδιών «Στοργή», συμμετέχοντας στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Με χαμόγελα, ζεστασιά και ειλικρινές ενδιαφέρον, μοίρασαν δώρα στα παιδιά, προσφέροντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε έναν αγώνα που δίνεται καθημερινά με θάρρος και δύναμη.

Παράλληλα, το PAOK Academy, στο πλαίσιο του UEFA Youth League Solidarity Project, προχώρησε σε δωρεά ύψους 1.000 ευρώ προς τον ξενώνα, στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο που επιτελείται για τη φιλοξενία και φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους.