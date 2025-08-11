Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης ξέσπασε για τις κατηγορίες από πλευράς ΠΑΕ ότι εξυπηρετεί ξένες ατζέντες, στη συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ για το θέμα της Νέας Τούμπας. Όπως είπε, ένιωσε πλήρη απαξίωση ως πρόσωπο και θεσμός, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν είναι εκπρόσωπος του Αριστοτέλη Μυστακίδη, αλλά λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συμφερόντων του συλλόγου, σε ένα ιστορικής σημασίας ζήτημα όπως αυτό του νέου γηπέδου.

Ο σύμβουλος επικοινωνίας του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάσης Κωνσταντινίδης, εξήγησε από την πλευρά του για ποιον λόγο δεν μπορούσε να υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας που παρουσίασε η ΠΑΕ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αμφισβητεί τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη αλλά πως απαιτούνται συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά στη Νέα Τούμπα. Έκανε, δε, έκκληση όχι για περαιτέρω διχασμό, αλλά για συζήτηση με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Πάντως αμφότεροι επισήμαναν ότι δίνουν προβάδισμα για τη νέα Τούμπα στον Ιβάν Σαββίδη, αρκεί να παρουσιάσει τις εγγυήσεις που επιθυμούν.

Αρχικά, ο κ. Ησαϊάδης τόνισε: «Δεν ήρθαμε να δώσουμε μάχη χαρακωμάτων αλλά αλήθεια φως και προοπτική. Να πούμε ότι ο Ερασιτέχνης δεν είναι σύμμαχος αλλά ούτε αντίπαλος κανενός. Είναι η μάνα του συλλόγου και έχει καθήκον να προστατεύει, να εμπνέει και να εγγυάται. Η μάνα όμως δεν πρέπει να σιωπά, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Όχι επειδή φοβόμαστε τίποτα αλλά επειδή ξέρουμε τι διακυβεύεται. Το γήπεδο δεν είναι απλώς ένα έργο, είναι το σπίτι μας. Είναι για τον κάθε ΠΑΟΚΤτσή η μνήμη, η προσευχή, ο πόθος και η ελπίδα.

Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε. Ήρθαμε για να σε ενημερώσουμε και στη συνέχεια να ενώσουμε. Όχι να υποταχθούμε. Σήμερα θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας, με σεβασμό στον λαό του ΠΑΟΚ. Σήμερα μιλάει ο Ερασιτέχνης και δεν θα πάψει να μιλά μέχριθ να διασφαλιστεί το μέλλον του ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε εδώ για να τεθούμε εδώ στη διάθεση κάθε απορίας σας. Ξεκινώντας θα ήταν σκόπιμο να υπενθυμίσω τις κρίσιμες εξελίξεις που συνέβαλαν ώστε να είμαστε όλοι εδώ

Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της ΠΑΕ κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντιπρόεδρος Κυριάκος Κυριάκος προτρέπει τον Ερασιτέχνη να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να περπατήσει το θέμα γηπέδου. Όπως και να ερμηνευθούν οι δηλώσεις, το θέμα της Νέας Τούμπας βρίσκεται σε βαθιά κατάψυξη.

Στις 3 Ιουνίου ο Α.Σ. εκδίδει ανακοίνωση ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο Τύπος υποδέχεται τις δηλώσεις του αντιπροέδρου σαν προτροπή να αναλάβει δράση. Στο χρονικό διάστημα από 2/6 μέχρι 16/6 ουδεμία διορθωτική ανακοίνωση έγινε από την ΠΑΕ.

Στο ίδιο διάστημα, ο πρώην πρόεδρος κ. Κατσαρής έρχεται σε επαφή με επιφανείς φίλους του ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Πιτμεντζάς, συνεργάτης του Νίκου Βερζιτζή. Ο ίδιος είναι παιδικός φίλος του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά από αυτά, ο κ. Μυστακίδης δέχεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια την κατασκευή του νέου γηπέδου. Στις 16/6 συγκαλείται Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του οποίου παίρνει την έγκριση για να υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό βούλησης προθέσεων.

Ακολουθούν διάφορα γεγονότα που οδηγούν στην παραίτηση του κ. Κατσαρή. Στις 30/6 αναλαμβάνω πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Με δική μου πρωτοβουλία πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις με την ΠΑΕ. Τη Δευτέρα 21/7, δέχομαι τηλεφώνημα από τον κ. Φωτιάδη και μου λέει πως πρέπει εντός δύο ωρών να έρθει αντιπροσωπία της ΠΑΕ να έρθει στα γραφεία του Ερασιτέχνη για να μιλήσουμε για το θέμα του γηπέδου. Πράγματι, τετραμελής αντιπροσωπία της ΠΑΕ υπό την κ. Γκοτσάρεβα επισκέπτεται τα γραφεία μετά από 13 χρόνια, παραδίδει και πρωτοκολλεί το έγγραφο εκχώρησης δικαιωμάτων.

Μετά από δύο μέρες αυτό το έγγραφο κοινοποιείται ηλεκτρονικά από την ΠΑΕ στην κ. Γιαννακοπούλου και τον κ. Μπεκιάρη. Για λόγους εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας αποφασίζω να το παραδώσω σε έκτακτο Δ.Σ. Το ίδιο θα έκανα σήμερα. Στις 25/7 αποστέλλεται από την ΠΑΕ email που εγκαλούμαστε για τη διαρροή του εγγράφου δεξιά και αριστερά.

Το οποίο απαντήθηκε ανάλογα από τη νομική σύμβουλο. Στο συμβούλιο τις 28/7 παρίσταστε αντιπροσωπία της ΠΑΕ, η οποία επιμένει για την επί τόπου υπογραφή του εγγράφου που πρωτοκολλήθηκε στις 21/7. Αυτό δεν μπορούσε να το υπογράψει κανείς εκείνη την ώρα. Η αντιπροσωπία αποχωρεί και το Δ.Σ. αποφασίζει να συστήσει τεχνοκρατική επιτροπή, που θα συντάξει ένα αντίστοιχο έγγραφο από την πλευρά του Α.Σ. και που δίνει προβάδισμα λόγω της τεράστιας προσφοράς του Ιβάν Σαββίδη, υπό την προϋπόθεση οικονομικών εγγυήσεων και όχι εγγυητικής επιστολής, μέχρι την 31/12/2025.

Στο σημείο αυτό και στο κατώφλι των 69 έως 70 χρόνων μου, θα ήθελα να τονίσω δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση σαν άτομο και σαν θεσμός. Την ίδια και χειρότερη απαξίωση ένιωσα όταν διάβασα την ανακοίνωση της ΠΑΕ την επόμενη ημέρα, ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες. Όταν ακόμα και το νερό χορηγείται από τον Ιβάν Σαββίδη. Συγχωρέστε με λίγο».

Για την επαφή του με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη είπε: «Κλήθηκα από τον κ. Μυστακίδη έχοντας μία συνάντηση ως νέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ. Βρέθηκα με τον κ. Μυστακίδη που μου έδειξε τις διαθέσεις του αλλά μου είπε ότι το πλεονέκτημα το έχει ο κ. Σαββίδης, από εκεί και πέρα, δεν ήταν η συνάντηση για να ζητήσω χρονοδιαγράμματα. Από την άλλη πλευρά ήθελαν να το υπογράψουμε εδώ και τώρα, άρα το θέμα ‘χρονοδιαγράμματα’, μπορεί να συζητηθεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να παρθούν αποφάσεις;».

Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης είπε με τη σειρά του: «Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της πόλωσης, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν υπήρξε ο σκηνοθέτης αυτού του αδιεξόδου. Και το στοιχείο που απουσιάζει είναι η ενημέρωση. Και αυτό δρα ως αρνητικός καταλύτης για περαιτέρω όξυνση και μεγαλύτερη διχασμό.

Δεν προτίθεμαι να πλέξω κάποιο εγκώμιο του νυν προέδρου της ΠΑΕ, γιατί δεν μου αρέσουν, και δεν αρέσουν και στον ίδιο. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εδώ δεν κρινόμαστε σε επίπεδο προσφοράς ή ηθικής ακεραιότητας, υπάρχει μία τεράστια θεσμική ευθύνη στις πλάτες του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη.

Το μόνο που έπραξε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο, τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων προς την ΠΑΕ, δεν περιέχει καταληκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες -οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών.

Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας. Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταληκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο.

Είναι γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιβάλει έλεγχο ροής κεφαλαίων προς τη Δύση. Ο πρόεδρος της Ρωσίας το 2024 δήλωσε ότι θα υπάρχει πλήρης έλεγχος εκροής κεφαλαίων από την Ρωσία.

Πάγωμα των κεφαλαίων που έρχονται από την Ρωσία. Αν ενεργοποιηθεί το άρθρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέχρι και αορίστως. Μέχρι και κατάσχεση κεφαλαίων για ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Να σχηματίσετε την εικόνα με μια κατεδαφισμένη Τούμπα. Το έχετε διανοηθεί τι θα επακολουθήσει; Η Τούμπα κατεδαφισμένη, ο ΠΑΟΚ χωρίς σπίτι, κεφάλαια παγωμένα ή κατασχεμένα, ο ΑΣ ΠΑΟΚ χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα αποζημιώσεων.

Στη θέση των στελεχών της ΠΑΕ ότι από το νόμο προβλέπεται η υπογραφή και η κατάθεση των εγγυήσεων μετά την υπογραφή του μνημονίου, απορώ και εξίσταμαι γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διαθέτει πληθώρα νομικών συμβούλων και καλό θα ήταν αυτοί που κάνουν τέτοιες δηλώσεις να τους συμβουλευτούν. Σε έργα μεγάλης εμβέλειας οι εγγυήσεις προηγούνται της υπογραφής μνημονίου.

Δεν αμφισβητήσαμε τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν πήραμε το ρίσκο να υπογράψουμε αυτό το έγγραφο, γιατί διαγράφονται μεγάλες απειλές. Δεν μπορεί να υπογραφεί από κανέναν μας.

Η ενότητα δεν εξασφαλίζεται μέσω προτροπής παραιτήσεων. Αλλά με διάλογο σεβασμού και θεσμικής ισονομίας, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οξύνει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όταν ήταν διχασμένος, κινδύνεψε. Υπαινιγμοί πολιτικών συμφερόντων, τους αποκρούουμε με αγανάκτηση.

Δεν είμαι εκπρόσωπος του Μυστακίδη, δεν τον γνωρίζω καν. Ο κ.Μυστακίδης επέλεξε την οδό της χαμηλούς έκθεσης. Επομένως σε ότι αφορά τις δύο προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν μετά από λίγες ημέρες η ΠΑΕ θεώρησε ότι έπρεπε να άρει τη συμφωνία, είναι δικό της θέμα. Ο ΑΣ δεν λειτουργεί με λίστα αναμονής έργων, ούτε να υποδείξει τον εκάστοτε επενδυτή σε ποια τμήματα θα μπει. Οι πόρτες του ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα ανοικτές. Ελάτε να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε αλλά όχι να διχαστούμε».

Διευκρινίζοντας τι απαιτείται από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη σημείωσε: «Ένα από τα προβλήματα του μνημονίου της ΠΑΕ είναι ότι δεν υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Εμείς ζητάμε ένα proof of funds που θα υπάρχουν ημερομηνίες για το έργο. Ζητήσαμε από τον κ. Σαββίδη να πάρουμε μία εγγυητική επιστολή με χρήματα εκπορευόμενα εκτός Ρωσίας, λόγω των γεωπολιτικών προβλημάτων, του πολέμου και τα capital control που υπάρχουν».

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε: «Τελεί υπό σύσταση η τεχνοκρατική επιτροπή με προσωπικότητες με τεράστιο έργο, ουδέτερες. Θα γίνει κοστολόγηση του έργου και από αυτούς. Εντός των προσεχών ημερών, δεσμευόμαστε να δημοσιοποιήσουμε τη λίστα των ονομάτων που θα είναι στην επιτροπή. Δεν μας εξασφαλίζει μία πηγή απόδειξης χρημάτων από το Ροστόφ, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η καταληκτική ημερομηνία δεν ετέθη λόγω πίεσης, απλώς έπρεπε να θέσουμε κάποια χρονικά όρια».

Παράλληλα, ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξήγησε γιατί δεν υπήρχε επίσημη απάντηση στις αιτιάσεις της ΠΑΕ ή τοποθέτηση του κ. Μυστακίδη: «Θεωρήσαμε ότι οποιαδήποτε δήλωση σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, δεν θα βοηθούσε στην κατάσταση. Θεωρήσαμε ότι οποιαδήποτε δήλωση σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, δεν θα βοηθούσε στην κατάσταση. Ο κ. Μυστακίδης έχει επιλέξει τη χαμηλή έκθεση και μιλά την ώρα που πρέπει και όταν έχει τη θεσμική αρμοδιότητα. Σήμερα να ανοίξει τα χαρτιά του ενώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διαθέτει τον Ιβάν Σαββίδη, θα ήταν ασέβεια. Επίσης, έδωσε και την προτεραιότητά του στον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα».¨

Η Κατερίνα Γιαννακοπούλου, δικηγόρος του Ερασιτέχνη, ανέφερε από τη δική της πλευρά: «Μετά την ΓΣ της ΠΑΕ, στις 16/6 στο ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ ο πρόεδρος Κατσαρής ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή με γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, τον κ.Πετμεζά, άλλοτε επικοινωνιακός σύμβουλος του Νίκου Βεζυρτζή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον κ.Μυστακίδη.

Ο κ.Μυστακίδης είναι άνθρωπος αυτής της πόλης, είναι ΠΑΟΚτσής, μέλος της οικογένειάς του ήταν μέλος στο ΔΣ του ΠΑΟΚ επί Σεργιαννίδη. Είχε σουίτα για πέντε χρόνια στην ΠΑΕ, τον ξέρουν όλοι και τα συναισθήματά του είναι ΠΑΟΚτσήδικα. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Έτσι ο κ.Κατσαρής απευθύνθηκε μέσω του κ.Πετμεζά στον Μυστακίδη και όταν ήρθε στο συμβούλιο είπε δώστε μου την εξουσιοδότηση να μιλήσω με τον κ.Μυστακίδη. Υπεγράφη μεταξύ τους ένα έγγραφο, δήλωσης βουλήσεων και προθέσεων».

«Ο μεν ΠΑΟΚ είπε ότι έχω ένα γήπεδο που επιθυμώ την ανακατασκευή του στην ίδια θέση και ψάχνω επενδυτή, ο κ.Μυστακίδης είπε θέλω και μπορώ να συμβάλλω, χρηματοδοτώντας το με ίδια κεφάλαια. Αυτή ήταν όλη η συμφωνία. Και περαιτέρω, όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν πρόλαβε ποτέ να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα άρχισε μία επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησαν στην παραίτηση του κ.Κατσαρή. Δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συμφωνία».

«Είπε είμαι εδώ και έχω τη θέληση και τα κεφάλαια να φτιάξω το γήπεδο. Και έστειλε το proof of funds για να αποδείξει την οικονομική του επάρκεια. Και κάθεται στην άκρη. Και αυτό γιατί ο ΑΣ ΠΑΟΚ είπε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι 13 χρόνια στην ΠΑΕ και έχει φέρει τα πάντα στον σύλλογο. Μετά την παραίτηση Κατσαρή και την ανάληψη των καθηκόντων του κ.Ησαϊάδη, έγιναν 2 φορές συναντήσεις στην ΠΑΕ με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ και τους συμβούλους, όπου ερωτηθήκαμε ποια είναι η συμφωνία με τον κ.Μυστακίδη. Την επομένη μέρα, αρχίσανε όλα τα σάιτ να βομβαρδίζουν τον κ.Κατσαρή.

Στη συνάντηση που είχαμε με την ΠΑΕ, ενημερώθηκε γι’ αυτά που έπρεπε. Το ότι δεν πήραμε ένα συμφωνητικό να το περιφέρουμε στους δρόμους, φυσικά και είναι λογικό. Είδατε κάποιον επιχειρηματία να επιφέρει τις συμβάσεις στα social media? Φυσικά ενημερώθηκαν όσο έπρεπε να ενημερωθούν, δεν κρύβαμε τίποτα, αυτό ειπώθηκε και τότε. Το ξαναλέμε, το προβάδισμα το δίνουμε στον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Δεν ζητήσαμε εγγυητική από τον κ.Σαββίδη, απλώς μία απόδειξη ότι υπάρχουν τα κεφάλαια για τη Νέα Τούμπα».

«Θέμα εγγυητικής θα τεθεί όταν πραγματοποιηθούν οι μελέτες. Όταν υπογράψαμε το 2012 την παραχώρηση της ΠΑΕ με τον κ. Σαββίδη είχαμε διαπραγματεύσεις για πάνω από μία εβδομάδα, πως τώρα για ένα τόσο μεγάλο έργο θα παρθούν αποφάσεις τόσο γρήγορα; Ενώ με ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές για τρέχοντα ζητήματα, κανένας δεν μου ζήτησε να δούμε μαζί το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, ένα τόσο φλέγον ζήτημα;

Δεν προχωράμε με κανέναν άλλον ενδιαφερόμενο, ακόμη και 10 να εμφανιστούν, πλην του κ.Σαββίδη. Πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές και να διαπραγματετούν τους όρους, τις ρήτρες, τις δεσμεύσεις, να αποδειχθεί η χρηματοοικονομική του δυνατότητα. Χρειάζεται συνεργασία και σύμπνοια, δεν γίνεται να υπογραφεί ένα μονομερώς συνταγμένο έγγραφο. Δεν γινόταν να υπογράψουμε εκείνη τη στιγμή το έγγραφο, είναι κάτι πολύ σημαντικό».

«Τα μέλη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι και μέλη του ΑΣ. Έχουν προσφέρει όλοι τους στον ΠΑΟΚ. Η προσφορά και ο σεβασμός προς τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζεται από τον ΑΣ εμπράκτως. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνεργάτες, φίλοι, κάθε μέρα έχουμε επαφή μαζί τους, περάσαμε μαζί χαρές, λύπες, πανηγυρίσαμε πρωταθλήματα και έχουμε ένα κοινό στόχο, το καλό του ΠΑΟΚ. Είναι σεβαστή η διαφορετική άποψη, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ένα οικοδόμημα, έχει θεσμικά όργανα και έχει καταστατικά και συλλογικά όργανα. Οι αντιρρήσεις πώς πρέπει να εκφράζονται;

Με τον διάλογο, στα καταστατικά όργανα. Γιατί ο διάλογος είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας. Κανένας δεν απαγόρεψε τον διάλογο, γι’ αυτό ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν θα απαντούσε σε κανέναν. Αλλά όταν υπάρχουν δημοσιεύματα ότι είναι απλήρωτα τα τμήματα, δεν γίνεται να μην τοποθετηθείς. Ελάτε πρώτα να εκφράσετε την διαφορετική σας άποψη και να πάρετε τις απαντήσεις. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση προξενεί τριγμούς και φέρνει την διχόνοια».

