O ΠΑΟΚ έχει κλειδώσει την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα και πλέον μετράει αντίστροφα για την άφιξη του Βραζιλιάνου στόπερ στην Θεσσαλονίκη.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με την Κράσνονταρ για τον δανεισμό του 27χρονου κεντρικού αμυντικού, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς που φθάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία του ταξιδιού του. Η Κράσνονταρ αντιμετωπίζει αύριο, την Φάκελ για το Κύπελλο Ρωσίας και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον Κόστα στην αναμέτρηση.

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