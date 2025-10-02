Η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Μπαλαϊδος» (2/10, 22:00, COSMOTE SPORT 4 HD) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, με τις δύο ομάδες να είναι σε οριακή κατάσταση έπειτα από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, εντός κι εκτός συνόρων.

Για να καταλάβει κανείς πόσο «βαρύ» είναι το κλίμα στο Βίγκο για τον Κλαούντιο Ζιραλδές, αρκεί να αναφερθεί πως η Θέλτα δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη την τρέχουσα σεζόν. Επτά παιχνίδια στη LaLiga (0-5-2 με 6-9 τέρματα) κι ένα στην Ευρώπη (ήττα 2-1 από τη Στουτγάρδη στην «MHP Arena») κι ακόμη να… γελάσει το χειλάκι των Γαλιθιάνων. Ο Ζιραλδές ανέλαβε την ευθύνη μετά τη νέα ήττα από την Έλτσε με 2-1 εκτός έδρας, ωστόσο δεν αποκλείονται ραγδαίες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον για τον, μόλις, 37 ετών Ισπανό προπονητή.

Η Θέλτα ξεκίνησε τη σεζόν με εντός έδρας ήττα 2-0 από τη Χετάφε, ακολούθησαν πέντε συνεχόμενες ισοπαλίες για τη LaLiga όλες με σκορ 1-1, για να έρθουν μετά οι ήττες από Στουτγάρδη και Έλτσε. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν έχει ο Ζιραλδές, ωστόσο απομένει να φανεί αν θα προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές, μήπως κι αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα της ομάδας. Μοναδική… όαση σε αυτό το κάκιστο ξεκίνημα, ο Ιγκλέσιας με τα πέντε γκολ που έχει πετύχει.

Ούτε για τον Ράζβαν Λουτσέσκου τα πράγματα είναι ρόδινα. Η τελευταία νίκη ήταν 2-1 επί του ΟΦΗ στο ουδέτερο της Λεωφόρου, κι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη. Έκτοτε, ακολούθησαν τέσσερις αναμετρήσεις δίχως νίκη –η βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο, τα 0-0 με Παναιτωλικό και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αμφότερα στην Τούμπα, και την Κυριακή (28/9) το… χιτσκοκικό 3-3 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Η διαφορά των δύο βαθμών από την κορυφή δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, ωστόσο μετά το «Μπαλαϊδος» ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη.

Ο 56χρονος Ρουμάνος προπονητής, με εξαίρεση τον Δημήτρη Πέλκα, δεν έχει άλλες απουσίες. Είναι όμως, ερωτηματικό, το ποιοι θα ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Δεν είναι απίθανο, μάλιστα, να προτιμήσει τρία χαφ στο κέντρο, τραβώντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια στα αριστερά. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Γιώργος Γιακουμάκης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον στις πτέρυγες, ενώ οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Σουαλιό Μεϊτέ θα προστατεύουν την αμυντική τετράδα μπροστά από τον εξαιρετικό φέτος Γίρι Παβλένκα.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

Θέλτα (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Μινγκουέθα, Στάρφελντ, Ντομίνγκεζ, Αλόνσο, Μοριμπά, Σότελο, Μπελτράν, Σαραγόσα, Άλβαρες, Ιγκλέσιας.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.