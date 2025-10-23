Αντιμέτωπος με ακόμη μία μεγάλη πρόκληση είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League φιλοξενείται στο «Σταντ Πιέρ Μορουά» (22:00, COSMOTE SPORT 5 HD) από τη φιλόδοξη Λιλ.

Η ομάδα του Μπρούνο Ζενεζιό επέστρεψε, όπως και ο δικέφαλος του Βορρά, ορεξάτη έπειτα από τη διακοπή των εγχώριων διοργανώσεων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Τα «πουλάρια» επικράτησαν με 2-0 της Ναντ στο «Μποζουάρ», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1, χάρη στα γκολ των Χακόν Άρναρ Χάραλντσον (8’) και Χάμζα Ιγκαμάνε (89’). Έτσι, η Λιλ έφτασε στους 14 βαθμούς (4-2-2 με 16-10 τέρματα) και την 6η θέση, στο -4 από την πρωτοπόρο Μαρσέιγ.

Στο Europa League, οι «λιλουά» έχουν δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αρχικά επικράτησαν με 2-1 (54’ Χάμζα Ιγκαμάνε, 80’ Ολιβιέ Ζιρού – 59’ Σαβάρ Ατλί Μάγκνουσον) της Μπραν στην, αλλιώς επονομαζόμενη και, «Δέκαθλον Αρίνα», ενώ στη συνέχεια πέρασαν νικηφόρα από το «Ολίμπικο» κερδίζοντας με 1-0 τη Ρόμα χάρη σε γκολ του Χάραλντσον από το 6ο, μόλις, λεπτό.

Ο 22χρονος Ισλανδός μεσοεπιθετικός μαζί με τον συνομήλικό του Μαροκινό φορ Ιγκαμάνε, έχουν πετύχει από τέσσερα (4) γκολ μέχρι στιγμής, ενώ ακολουθεί ο… γερόλυκος Ζιρού με τρία (3), με τους «λιλουά» να έχουν επιθετικό πλουραλισμό, αλλά και τον αδερφό του Κιλιάν Μπαπέ, Ίθαν.

Εξαιρετική ψυχολογία έχει, όμως, και ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ξέφυγε από το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων, κερδίζοντας δύο συνεχόμενα ντέρμπι – με 2-1 (63’ Τάισον, 75’πέν. Αντρίγια Ζίβκοβιτς – 22’ Τσικίνιο) τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και με 2-0 (45’ Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, 48’ Γιάννης Κωνσταντέλιας) την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια – ανεβαίνοντας στην κορυφή της Super League με 17 βαθμούς (5-2-0 με 11-5 τέρματα) έπειτα από επτά αγωνιστικές.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει εξίσου καλά μέχρι στιγμής.

Οι «ασπρόμαυροι» στην πρεμιέρα παραχώρησαν «λευκή» ισοπαλία στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ενώ στη συνέχεια, αν και προηγήθηκαν, ηττήθηκαν με 3-1 (45’+2’ Ιάγκο Άσπας, 53’ Μπόρχα Ιγκλέσιας, 70’ Βιλό Σάντμπεργκ – 37’ Γιώργος Γιακουμάκης) από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Πέραν του Γίρι Παβλένκα, ο Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να αντικαθιστά επάξια τον Τσέχο τερματοφύλακα. Μοναδικά ερωτηματικά η συμμετοχή των Μαγκομέντ Οζντόεφ και Τάισον στο αρχικό σχήμα, με τους Μαντί Καμαρά και Λούκα Ιβανούσετς να είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ρώσου μέσου και του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΛΙΛ (Μπρούνο Ζενεζιό): Εζέρ, Σάντος, Μπεμπά, Μαντί, Φερντόνκ, Κορέια, Μπενταλέμπ, Μπουαντί, Σαχραουί, Χάραλντσον, Ζιρού.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τσάλοφ.

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ