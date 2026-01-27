Ο Ισπανός διαιτητής, Ρικάρντο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση στη Γαλλία μεταξύ της Λιόν και του ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League (29/1-22:00).

Ο 39χρονος διεθνής διαιτητής, της κατηγορίας Elite της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ικερ Ντε Φρανσίσκο και Ιβάν Μάσο Γκρανάδο, τέταρτος ορίστηκε ο Αντριάν Κορδέρο, ενώ στο VAR θα είναι ο Πολωνός Τόμας Κβιατκόφσκι με βοηθό τον Ισπανό Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

Στο μεταξύ, πάντα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα παίξει την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρόμα (29/1-22:00) και ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τον αγώνα.

Ο 43χρονος Ισπανός, της κατηγορίας Elite, θα έχει βοηθούς τους Κάρλος Αλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ, τέταρτος ορίστηκε ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας και στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα και Αλεχάνδρο Μουνίθ Ρουίθ, όλοι τους Ισπανοί.