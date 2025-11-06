Με στόχο να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες για είσοδο στην οκτάδα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πέμπτη (6/11, 22:00, COSMOTE SPORT 5 HD) στο γήπεδο της Τούμπας τη Γιουνγκ Μπόις, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Σε εξαιρετικό momentum βρίσκει τον ΠΑΟΚ η αναμέτρηση με τα «νεαρά αγόρια» από τη Βέρνη. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων που περιλαμβάνει επιτυχίες σε Super League (2-1 τον Ολυμπιακό εντός, 2-0 την ΑΕΚ εκτός, 3-0 τον Βόλο εντός και, πιο πρόσφατα, 5-0 τον Πανσερραϊκό εκτός), Κύπελλο (4-1 την ΑΕΛ εντός) και Europa League (4-3 τη Λιλ εκτός έδρας).

Επιτυχίες που, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν αναστρέψει προς το (πολύ) καλύτερο το κλίμα στην Τούμπα, ειδικά μετά το απογοητευτικό σερί από το μέσα Σεπτέμβρη ως τα μέσα Οκτώβρη.

Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην κορυφή της Super League. Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει καινούρια προβλήματα για τον αγώνα κόντρα στους Ελβετούς.

Μάλιστα, οι πρόσφατες εξαιρετικές εμφανίσεις των Αλεσάντρο Μπιάνκο και Κιρίλ Ντεσπόντοφ δημιουργούν «ευχάριστο πονοκέφαλο» στον Λουτσέσκου ενόψει και της συνέχειας. Οι Θεσσαλονικείς, έχοντας πλέον τέσσερις βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές στη League Phase δικαιούνται να κοιτούν ψηλότερα, ειδικά σε περίπτωση νίκης κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Η οποία προχώρησε ήδη σε αλλαγή προπονητή. Ο 47χρονος Χεράρδο Σεοάνε, έπειτα από 4,5 χρόνια, επέστρεψε στη Βέρνη, αναλαμβάνοντας εκ νέου στις 31 Οκτωβρίου στη θέση του Ιταλού Τζόρτζιο Κοντίνι.

Βέβαια, η επιστροφή του δε συνοδεύτηκε από νικηφόρο αποτέλεσμα, με τη Γιουνγκ Μπόις να μένει στη «λευκή» ισοπαλία με τη Βασιλεία στο «Βάνκντορφ», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Με απολογισμό 5-4-3 και συντελεστή τερμάτων 21-22, τα «νεαρά αγόρια» βρίσκονται στην 4η θέση της Super League, στο -9 από την πρωτοπόρο Τουν.

Στην Ευρώπη, πάντως, η κατάσταση μοιάζει κάπως καλύτερη. Μετά το βαρύ 1-4 της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, η Γιουνγκ Μπόις πήρε δύο σπουδαία «τρίποντα», αρχικά με το 2-0 επί της Στεάουα στο Βουκουρέστι κι εν συνεχεία με το 3-2 επί της Λουντογκόρετς στο «Βάνκντορφ».

Οι Ελβετοί θα στερηθούν τις εμπνεύσεις του Εντμίλσον Φερνάντες (1 γκολ, 6 ασίστ) που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τη Βασιλεία, αλλά υπάρχει ο Ζοέλ Μοντέιρο (4 γκολ, 2 ασίστ) και η εκτελεστική δεινότητα των Κριστιάν Φάσναχτ (7 γκολ, 3 ασίστ) Κρις Μπεντιά (12 γκολ, 2 ασίστ) προκειμένου να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από την Τούμπα.

Διαιτητής: Σρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Χεράρδο Σεοάνε): Κέλερ, Χατζάμ, Ζουκρού, Μπενίτο, Γιάνκο, Μπενίτο, Ραβέλοσον, Φάσναχτ, Γκίγκοβιτς, Μάλες, Μπεντιά.