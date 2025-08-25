Ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ θα διευθύνει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, για τα play off του Europa League. Μετά την ήττα με 1-0 στην Κροατία και στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα», ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα τα δώσει όλα στον β΄ αγώνα την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 20:30, OPEN TV) στην Τούμπα, για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Βοηθοί του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ ορίστηκαν οι Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγκο Πριέτο. Ο Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα θα είναι ο 4ος και στη θέση του VAR ο Κάρλος ντε Κέρο Γκράντε.