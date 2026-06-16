Οι αναμετρήσεις Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία), Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία) και Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία) μπήκαν στον δρόμο του «Δικεφάλου», ο οποίος περιμένει τον αντίπαλό του.

Η κλήρωση αναμένεται να γίνει την Τετάρτη (17/06), στις 14:00.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο:

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τβέντε (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Σεν Γκάλεν (Ελβετία)

Χάμαρμπι (Σουηδία)