Οι αναμετρήσεις Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία), Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία) και Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία) μπήκαν στον δρόμο του «Δικεφάλου», ο οποίος περιμένει τον αντίπαλό του.
Η κλήρωση αναμένεται να γίνει την Τετάρτη (17/06), στις 14:00.
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο:
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία)
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία)
ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)
Τβέντε (Ολλανδία)
Τρόμσο (Νορβηγία)
Σεν Γκάλεν (Ελβετία)
Χάμαρμπι (Σουηδία)