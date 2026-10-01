Πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία περιελάμβανε το πρόγραμμα της ημέρας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ την Παρασκευή (2/10), στις 11:00, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα δώσει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΠΑΟΚ Β’, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Υπενθυμίζεται πως οι «ασπρόμαυροι» είχαν συμφωνήσει να παίξουν φιλικό με τον Λεβαδειακό, ωστόσο προ ημερών οι Βοιωτοί ενημέρωσαν πως τελικά το τεστ προετοιμασίας εν όψει της επανέναρξης των επίσημων υποχρεώσεων δε θα διεξαχθεί.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησαν για μια ακόμα ημέρα οι Δημήτρης Γιαννούλης, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Ντιέγκο Κόστα και Αρίτζ Ελουστόντο.