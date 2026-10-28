Ο ΠΑΟΚ έχει απόψε μπροστά του ένα μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού, όμως ένα διαφορετικό ντέρμπι φαίνεται πως εξελίσσεται μακριά από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Στα γραφεία οι συζητήσεις για τον προπονητή και την επόμενη ημέρα έχουν πάρει «φωτιά», με τις προτάσεις και τα ονόματα να πέφτουν στο τραπέζι.

Ανάμεσα σε αυτά, εκείνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ακούγεται ολοένα και πιο έντονα.

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