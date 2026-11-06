Στον ιστό της θα συνεχίσει να βρίσκεται η σημαία του ΠΑΟΚ, καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένεται να παραμείνει κάτοικος Τούμπας και τα επόμενα χρόνια.

Οι ιθύνοντες του δικεφάλου του Βορρά και Σέρβος μεσοεπιθετικός έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να έρχονται το απόγευμα της Παρασκευής σε προφορική συμφωνία για νέο συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

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