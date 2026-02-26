Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί για τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς των PlayOff του Europa League απέναντι στη Θέλτα (22:00, Cosmote Sports 4). Ο Ηρακλειώτης επιθετικός είναι ο παίκτης που συγκεντρώνει πάνω του τις περισσότερες ελπίδες για ένα μεγάλο βράδυ στην Ισπανία, καθώς συνδυάζει αποτελεσματικότητα, ένστικτο και σταθερή παρουσία στην αντίπαλη περιοχή.

Ο 31χρονος επιθετικός δεν προσφέρει μόνο ενέργεια και παρουσία στην περιοχή, αλλά και ουσία, με τα στατιστικά του να τον κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο απειλητικούς παίκτες του Europa League.

Σε επτά συμμετοχές στη διοργάνωση, ο Γιακουμάκης έχει πετύχει τέσσερα γκολ, σκοράροντας απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Βρήκε δίχτυα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόιζ, τη Ρεάλ Μπέτις και τη Λιόν, ενώ άφησε το αποτύπωμά του και στο παιχνίδι με τη Θέλτα, όντας ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έχει σκοράρει στο «Μπαλαΐδος». Οι επιδόσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν αγωνίστηκε σε όλα τα ματς ως βασικός, δεν συμπλήρωσε ποτέ γεμάτο 90λεπτο και απουσίασε πλήρως από μία αναμέτρηση.

