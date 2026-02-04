Ο Φέντορ Τσάλοφ ανακοινώθηκε και επίσημα από την Καϊσέρισπορ, με το σύλλογο της Καισάρειας να αποκτά τον επιθετικό του ΠΑΟΚ με μορφή δανεισμού, για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ρώσος φορ δεν κατάφερε να πείσει τον «Δικέφαλο του Βορρά» με τις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου πέτυχε συνολικά 8 τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε 64 συμμετοχές με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που έψαχνε ομάδα για να παραχωρήσει δανεικό τον 27χρονο επιθετικό.

